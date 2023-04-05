Покровская о критериях МОК: «Они нас подталкивают к предательству, но мы на это не поддадимся»

Татьяна Покровская высказалась о критериях МОК по допуску россиян к соревнованиям

Ранее Международный олимпийский комитет ( ) рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям, но при соблюдении строгих критериев.

«Конечно, мы расстроены. Считаем, что это несправедливо. Они нас подталкивают к предательству, но мы на это не поддадимся.

Мы тренируемся, ждем, когда наша международная организация FINA даст какой-то ответ или реакцию на . Пока еще ничего нет. Поэтому мы в ожидании, что и как будет», — сказала , главный тренер сборной России по синхронному плаванию.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные