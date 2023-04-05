Покровская о критериях МОК: «Они нас подталкивают к предательству, но мы на это не поддадимся»
Татьяна Покровская высказалась о критериях МОК по допуску россиян к соревнованиям
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям, но при соблюдении строгих критериев.
«Конечно, мы расстроены. Считаем, что это несправедливо. Они нас подталкивают к предательству, но мы на это не поддадимся.
Мы тренируемся, ждем, когда наша международная организация FINA даст какой-то ответ или реакцию на Баха. Пока еще ничего нет. Поэтому мы в ожидании, что и как будет», — сказала Покровская, главный тренер сборной России по синхронному плаванию.
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