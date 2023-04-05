Покровская о критериях МОК: «Они нас подталкивают к предательству, но мы на это не поддадимся»

Теги синхронное плавание МОК Татьяна Покровская сборная России (синхронное плавание) Спорт-Экспресс Водные виды

Татьяна Покровская высказалась о критериях МОК по допуску россиян к соревнованиям

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям, но при соблюдении строгих критериев.

«Конечно, мы расстроены. Считаем, что это несправедливо. Они нас подталкивают к предательству, но мы на это не поддадимся.

Мы тренируемся, ждем, когда наша международная организация FINA даст какой-то ответ или реакцию на Баха. Пока еще ничего нет. Поэтому мы в ожидании, что и как будет», — сказала Покровская, главный тренер сборной России по синхронному плаванию. 

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
100 лет назад был в ходу лозунг
"Не боимся буржуазного звона
Ответим на ультиматум Керзона"
Та же песня на новый лад.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuasamotu
Главнокомандующий скажет, сразу поддадитесь, как миленькие
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий