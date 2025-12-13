  • Спортс
Колесниченко не возобновит карьеру ради Олимпиады: «Муж хотел, чтобы я поехала на Игры-2028. Я считаю, что ушла вовремя»

Синхронистка Колесниченко не возобновит карьеру ради Олимпиады-2028.

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко не возобновит карьеру ради Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

В ноябре синхронистка, которая также является 16-кратной чемпионкой мира, объявила об уходе из спорта. Сейчас она работает тренером.

– Что для вас означают ваши три золотые олимпийские медали?

– Это определенный жизненный этап, цели, которые были поставлены, и огромная благодарность тем людям, которые помогли мне достичь этих целей. Я не ставлю свои олимпийские победы на первое место и совершенно точно никогда не буду пытаться решать какие-то вопросы с позиции того, что я олимпийская чемпионка и мне все кругом должны.

– Но окружающие-то все равно продолжают видеть в вас чемпионку. А это порой ох как сильно осложняет послеспортивную жизнь, где много чего приходится начинать с нуля.

– Как раз таки когда я ждала ребенка, но ездила на соревнования, у моих спортсменок были неудачи. Мы не выигрывали, иногда даже в тройку не попадали. Безусловно, я расстраивалась. Помогало то, что я внутренне сумела отпустить те спортивные амбиции, которые были у меня в годы выступлений. Да, вот медали – они висят дома у бабушки в Гатчине, а здесь моя задача подсказывать, делать выводы из неудачных выступлений и, надеюсь, направлять спортсменов в нужное русло.

Совсем недавно мы вернулись с Кубка России, где девочки нашей школы стали первыми в акробатической группе. Если честно, я даже не была морально готова к тому, что нам отдадут победу. Но радовалась безумно. Как раз потому, что понимала: никто ко мне не придет со словами: «Вот тебе, Светочка, первое место за то, что ты у нас такая замечательная!» Да, мы очень много работали, но я понимала, что есть и другие школы, которые максимально конкурентоспособны. Я же, по сути, совсем зеленый тренер, начинающий с нуля.

– Официально заявить о завершении спортивной карьеры оказалось тяжело?

– Да нет, морально я была готова к этому. Хотя муж хотел, чтобы я поехала на Игры-2028.

– А почему нет? Похудеете, придёте за год до Олимпиады к главному тренеру, как это делали многие ваши предшественницы…

– Нет, нет, нет и нет. Во-первых, мне уже много лет по меркам нашего вида спорта, а кроме того, я думаю, что нужно уходить красиво, раз уж принял такое решение. Считаю, я ушла вовремя, – ответила 32-летняя Колесниченко.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: RT
