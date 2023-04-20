Вайцеховская о синхронном плавании: «На достижение мало-мальски равной конкуренции с лидерами у парней уйдут десятилетия»

Журналист Елена Вайцеховская прокомментировала информацию о том, что США синхронистам-мужчинам разрешили участвовать в женских сольных соревнованиях.

« , ратифицировав новый олимпийский лозунг «Быстрее, выше, сильнее, вместе», похоже, открыл ящик Пандоры. Вот теперь и в синхронном плавании — вместе: гендерные ограничения сняты как минимум в одной стране — США, наверняка возникнут желающие примкнуть к решению «большого брата», так что самое время запасаться попкорном.

Комментировать американское решение всерьез — занятие абсолютно бессмысленное. Можно, конечно, допустить, что дела в американском синхронном плавании настолько плохи, что приходится спасать ситуацию таким образом, но ведь американская федерация этого вида спорта (а точнее, те, кто лоббировал решение) наверняка руководствовалась какими-то надеждами. Например, на то, что практику можно будет распространить на международный уровень.

И вот тут начинается бессмыслица. На достижение мало-мальски равной конкуренции с лидерами у парней уйдут десятилетия: поставь сейчас американского Билла Мэя или российского в разряд женского соло, ни тот ни другой не окажутся способны биться за призовые места. А ведь эти двое, считай, всю жизнь на синхронное плавание положили.

Единственный вариант, способный дать трансгендерам какой-то шанс, — срочно менять правила.

Вводить силовые элементы, начислять за них дополнительные баллы. Но тут тоже быстрой истории не получится. Вряд ли синхронистки так легко сдадут свои позиции на мировом уровне.

Мне интереснее другое: девушки, добившиеся больших побед (и не только в синхронном плавании, кстати), — это не просто талантливые спортсменки. Это нечеловеческой силы характеры, хватка и умение за себя постоять, которое шлифуется ежедневно. Особенно в успешных командных видах — там, где на твое место очередь в десяток претенденток стоит и никто добровольно свое место никому не отдаст.

И вот теперь представьте себе: в раздевалку к таким акулкам вдруг попадает трансгендерное существо, которое почувствовало себя с утра женщиной. Раздевалки-то общие.

Проще сразу утопиться, ей-богу», – написала .

В США синхронисты-мужчины смогут выступать в женском соло, если идентифицируют себя как женщины