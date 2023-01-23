Покровская о небинарных спортсменах: «Вот это «оно» – не для нашей страны. У нас резко обозначены мужчины и женщины, и слава богу»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала о своем отношении к небинарным спортсменам.

«Мне это, конечно, все очень не нравится. У нас в синхронном плавании мальчики, которые пришли, – они мужчины, которые действительно образовали выступления. У нас был женский вид спорта, теперь его уже нельзя назвать женским. Но вот это «оно» – это не наше, это не для нашей страны. У нас резко обозначены мужчины и женщины, и слава богу.

Конечно, соглашусь с мнением Ирины Слуцкой, негативно к этому отношусь. Считаю, что мужчина рожден мужчиной, а женщина рождена женщиной. Все Богом создано и должно так оставаться», – сказала Покровская.

Ирина Слуцкая: «Я хочу жить в нормальном мире, где есть мужчины и женщины, но нет «оно». Это моя позиция»