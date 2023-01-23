Покровская о небинарных спортсменах: «Вот это «оно» – не для нашей страны. У нас резко обозначены мужчины и женщины, и слава богу»

Теги Ирина Слуцкая синхронное плавание Татьяна Покровская сборная России (синхронное плавание) ЛГБТ Водные виды

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала о своем отношении к небинарным спортсменам.

«Мне это, конечно, все очень не нравится. У нас в синхронном плавании мальчики, которые пришли, – они мужчины, которые действительно образовали выступления. У нас был женский вид спорта, теперь его уже нельзя назвать женским. Но вот это «оно» – это не наше, это не для нашей страны. У нас резко обозначены мужчины и женщины, и слава богу.

Конечно, соглашусь с мнением Ирины Слуцкой, негативно к этому отношусь. Считаю, что мужчина рожден мужчиной, а женщина рождена женщиной. Все Богом создано и должно так оставаться», – сказала Покровская.

Ирина Слуцкая: «Я хочу жить в нормальном мире, где есть мужчины и женщины, но нет «оно». Это моя позиция»

1 комментарий

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RomvB
Ну, Татьяна Николаевна, "мальчики" в синхронном плавании ... тоже такое себе ... )
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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