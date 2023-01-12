Денис Панкратов: «Думал, что Рылов потихонечку катится к пенсии. Но он ожил и показал ряд хороших результатов»

Двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов оценил результаты Евгения Рылова в прошедшем сезоне.

В 2022 году Рылов побеждал на дистанции 200 м на спине в рамках Всероссийской Спартакиады, чемпионата России, а также Кубка Сальникова.

«Порадовал Женя Рылов. Думал, что Олимпиада [в Токио] будет финишным аккордом – счастливо, до свидания, мы заканчиваем карьеру.

После его расставания с тренером (Андреем Шишиным – Sports.ru) подумал, что Женя катится потихонечку к пенсии. Но он ожил, зашевелился и показал ряд хороших результатов.

В коротком спринте на фоне Клима (Колесникова) блеснуть не удалось, но на 200 м он всех юниоров расставил по местам. Очень круто! Замечательно», – сказал Панкратов.

Рылова отстранили за концерт в «Лужниках», а он все равно плывет. Надел форму Speedo, которая разорвала с ним контракт, и крупно проиграл