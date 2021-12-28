Дмитрий Губерниев: «Самый крутой спортсмен России в 2021 году – Рылов. На втором месте Колесников, на третьем – Большунов»

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что считает победы пловца на Олимпийских играх самым значимым спортивным событием 2021 года.

«Самое значимое событие в спорте в 2021 году? Победа Рылова в двух видах программы – на дистанциях 100 и 200 метров на спине.

Конкуренция в мировом плавании беспрецедентна. Глядя на победы Рылова в виде спорта, где 200 стран плавают и абсолютная гегемония США, меркнет все, что было сделано даже зимниками. Он самый крутой спортсмен России прямо сейчас.

Второй самый крутой спортсмен России тоже пловец – . Плавание, действительно, затмевает все.

В конце прошлого сезона был великолепен Большунов. Я бы его в этом списке поставил на третье место.

Что касается биатлонистов, то у них есть шанс в 2022 году доказать, что они тоже не лыком шиты», – сказал Губерниев.

В России было два великих пловца: Попов и Панкратов. А теперь еще и Рылов!

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