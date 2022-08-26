Рылов о смене тренера: «Сейчас нашел определенные мышцы, которые не находил с Шишиным. Думаю, это поможет мне улучшить результаты с меньшими затратами»

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию рассказал, почему сменил тренера после Олимпиады.

— Тяжело было решиться на смену тренера? Эмоционально, наверное, непросто работать со своей девушкой (Оксаной Логвиновой).

— Отчасти да, отчасти нет. В некоторых моментах общаться с Андреем Геннадьевичем (Шишиным) мне было сложнее. С Оксаной мне проще разговаривать, говорить о каких-то своих сложностях. Может быть, где-то лишнее говорю — вот в этом сложность психологическая.

Что касается непосредственно тренировок, то Андрей Геннадьевич любил долбить меня техническими моментами на самом плавании. На 3000 разминка — это все упражнениями по 200 м. Ты там просто с ума сходишь.

Сейчас у меня стандартная разминка на 2000, где делаю те упражнения, которые, чувствую, мне нужны. Я все пытаюсь исправить на суше. Объяснял ему, что если не сделаю на суше мышцу, то не поплыву правильно, как бы ни хотелось. Так что технически могу раскрываться с Оксаной больше самостоятельно, загружать мозги не в воде, а на суше.

В работе с Оксаной больше нашел своих слабых мышц, которые не мог найти с Андреем Геннадьевичем. С ним мы больше брали дополнительной валовой работой — больше сделал и перетерпел это. Но тогда организм это позволял.

Сейчас нашел определенные мышцы, которые не находил с Андреем Геннадьевичем. Думаю, это поможет мне улучшить свои результаты с меньшими затратами на тренировочном процессе. В моем возрасте это очень актуально.

Андрей Геннадьевич, как он сам объяснил в интервью, давил бы на меня и не уменьшал бы работу, потому что он знает, как получать от меня результат. А мне все-таки уже 25 лет. Это зрелый возраст для плавания, – сказал Рылов.