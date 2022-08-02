Тренер Евгения Рылова о прекращении работы с пловцом: «Продолжать в том же ритме ему было бы тяжело. А мы хотим, чтобы он прошел еще пару олимпийских циклов»

Тренер двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова Андрей Шишин рассказал о прекращении работы с пловцом.

Как сообщает «СЭ», Рылов не тренируется у специалиста с Нового года. Сейчас спортсмен работает со своей девушкой – Оксаной.

«Основной посыл: желание продлить жизнь спортсмену. Женя уже возрастной спортсмен, и эмоционально продолжать работать в том же ритме ему было бы тяжело.

А мы хотим, чтобы он прошел еще пару олимпийских циклов. Поэтому я решил сделать такой вот ход конем.

Тем более Оксана работала у нас в центре год, я передал ей практически все, что мог. Понятно, что где-то еще может не хватать опыта, но и я когда-то через это проходил», – заявил Шишин.

Рылова отстранили за концерт в «Лужниках», а он все равно плывет. Надел форму Speedo, которая разорвала с ним контракт, и крупно проиграл