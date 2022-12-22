Покровская о допуске мужчин-синхронистов на Олимпиаду-2024: «Поставим Мальцева в группу, будет участвовать в групповых композициях»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию отреагировала на новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил мужчинам принимать участие в групповых соревнованиях на Олимпийских играх.

По новым правилам в состав команды из восьми спортсменов разрешено включать максимум двух мужчин. Присутствие мужчин в команде не будет считаться обязательным.

«Естественно, положительно отреагировала на эту новость. У нас же есть Саша Мальцев, сколько лет он тренируется, выступает, но на Олимпиаде у него не было шансов выступить, а сейчас, если такая возможность появится у всех, значит, и у него тоже. Мы его поставим в группу, будет участвовать в групповых композициях.

Это же не обязательно, это по желанию, хочет страна – ставит спортсмена, не хочет – не ставит. И больше двух нельзя. Считаю, что это хорошая инициатива олимпийского комитета. Думаю, что эта идея приживется», – сказала Покровская.

МОК разрешил мужчинам участвовать в групповых соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпиаде-2024