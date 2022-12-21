Синхронистка Субботина: «Для всех мы враг номер один, нас не хотят допускать никуда. Будет большим чудом, если нас вернут на Олимпиаду-2028»

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина считает, что Россию не допустят к участию в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Я огромный пессимист в этом плане. Многие говорят: «Да ладно, все будет. Не эта Олимпиада – так следующая. Все равно все вернутся к соревнованиям». Я отвечаю на это следующее: «Слушайте, вы серьезно уверены, что что-то будет?» С той обстановкой, которая есть…

Для всех мы враг номер один, нас не хотят допускать никуда – мне кажется на 99 процентов, Олимпиада пройдет без нас. Будет большим чудом, если нас вернут на Игры в 2028 году. Поэтому мысли в голове такие, что Олимпиады у меня в ближайшее время не будет», – сказала Субботина.

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