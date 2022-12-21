Синхронистка Субботина: «МОК должен найти убедительные аргументы, чтобы говорить про спорт вне политики. Сейчас спорт конкретно замешан в ней»

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина поделилась мнением о политике в спорте и санкциях Международного олимпийского комитета (МОК) против России.

– Ваше отношение к МОК и его руководству, которое открыто говорит, что отстранила россиян из-за паспорта, изменится?

– Я сохраняю нейтральный статус. Я не обращаю внимание на все это, стараюсь не вдаваться в новости. Меня раньше не особо это тревожило, так и дальше я буду придерживаться того, что не буду никак высказываться по этому поводу.

– Говорят, что спорт – вне политики, но это не так. Что нужно сделать, чтобы эта фраза несла заложенный в себе смысл?

– В первую очередь, это вопрос к МОК. Они должны как-то все найти убедительные аргументы, чтобы потом говорить про спорт вне политики. Сейчас, как по мне, спорт конкретно замешан в политике, – сказала Субботина.

«Красоты нельзя стесняться: если есть что показать – надо это делать». Женский разговор с синхронисткой Варей Субботиной, которая взяла золото Евро