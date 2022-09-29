Поздняков об отъезде Давыдовой из России: «Я давно ее не видел, каких-то документов она не предоставляла. Я все узнаю из СМИ»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал информацию о том, что пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Анастасия Давыдова покинула Россию.

Давыдова является действующим генеральным секретарем ОКР.

«Ничего не могу сказать. Дело в том, что я достаточно давно Давыдову не видел, каких-то формальных документов она не предоставляла, телефонным звонком не сопроводила.

Поэтому все, что я узнаю, узнаю из средств массовой информации. Люди из ОКР [наработали] такой опыт за последние годы, что руководители любого уровня могут заместить другого», – заявил Поздняков.

Пятикратная олимпийская чемпионка, генеральный секретарь ОКР Анастасия Давыдова покинула Россию («Матч ТВ»)