Депутат Пайкин о Давыдовой: «Отъезд из страны – личный выбор каждого. Травить уходящего в спину – не наш путь»

Член комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Борис Пайкин прокомментировал новость об отъезде из России пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию .

«Известие о том, что пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова покинула Россию, конечно, огорчает.

Но я не стал бы сегодня разбрасываться ярлыками. В конце концов, Анастасия с честью выступала за Россию на международных соревнованиях, она по-настоящему большая спортсменка, но уже завершившая карьеру. Отъезд из страны – личный выбор каждого человека. Травить уходящего человека в спину – не наш путь.

В том же синхронном плавании наша страна уже много лет занимает лидирующие позиции, и важно не потерять этот потенциал. За победами чемпионов стоит огромная тренерская работа. В это время важно поддержать работающих тренеров и молодых спортсменов. За ними наше будущее», – сказал Пайкин.