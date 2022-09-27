Терюшков об отъезде Давыдовой из России: «Спортивное дезертирство даст старт спортивной мобилизации. На ее место придут люди, которые любят страну»

Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова покинула Россию.

«Спортивное дезертирство неминуемо даст старт спортивной мобилизации. Переживать со страной все радости и горести может только человек, который связан с родиной крепкими узами.

Если для человека страна – текущая работа или локация в навигаторе, то горести превратятся в дискомфорт, а радости будут вызывать ухмылку.

Если Давыдова действительно уехала из России, то я еще хочу напомнить, что она являлась генеральным секретарем ОКР, а олимпийский комитет был инициатором выступления нашей сборной под нейтральным флагом.

Поэтому на одного чиновника, который принимал это решение, стало меньше. Но на ее место придут те люди, которые любят страну, гордятся ей и готовы стоять до конца на защите ее целостности и суверенитета», – сказал Терюшков.

Пятикратная олимпийская чемпионка, генеральный секретарь ОКР Анастасия Давыдова покинула Россию (Матч ТВ)