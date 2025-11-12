  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Михаил Щербаков: «Мне нравится этот «день сурка»: просыпаться, идти на тренировку, отработать и отдохнуть. А потом повторять это изо дня в день»
0

Михаил Щербаков: «Мне нравится этот «день сурка»: просыпаться, идти на тренировку, отработать и отдохнуть. А потом повторять это изо дня в день»

Чемпиону мира среди юниоров Щербакову нравится тренироваться каждый день.

Чемпион мира среди юниоров по плаванию Михаил Щербаков признался, что ему нравится тренироваться каждый день.

– Какой у вас набор дистанций по специализации?

– Плаваю почти весь комплекс. Мое – это дистанции 200 и 400 м. 100‑метровка – тоже, но я пока слишком юн для сотни, а вот 200 и 400 – это мне хорошо подходит.

– То есть вы средневик, который плавает много объемов.

– Очень много. И я это люблю. Мне нравится сидеть в «Искре» и готовиться к соревнованиям на протяжении пяти месяцев. Мне нравится этот «день сурка»: просыпаться, идти на тренировку, отработать и отдохнуть. А потом повторять это изо дня в день.

– Кто‑то скажет, что это слишком скучно.

– Я понимаю, но мне нравится, – рассказал Щербаков.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
Михаил Щербаков
плавание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Клепикова, Михаил Вековищев, Звягинцева, Ступин одержали победы, другие результаты
вчера, 17:35
«Тренер выпустила поприкалываться, а получилось вот так». Корнев о двух рекордах России за день
вчера, 13:29
Чемпион мира Корнев: «Я осознал, что лишние мысли, думки для спортсмена — все это лучше исключить. Сейчас я нахожусь в режиме «Беги, Форрест, беги»
вчера, 12:51
Главные новости
Фесиков о допуске пловцов: «Чувство гордости определенно есть. Мы делаем большой шаг для всего спорта, открывая границы»
сегодня, 10:59
Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Клепикова, Михаил Вековищев, Звягинцева, Ступин одержали победы, другие результаты
вчера, 17:35
«Тренер выпустила поприкалываться, а получилось вот так». Корнев о двух рекордах России за день
вчера, 13:29
Чемпион мира Корнев: «Я осознал, что лишние мысли, думки для спортсмена — все это лучше исключить. Сейчас я нахожусь в режиме «Беги, Форрест, беги»
вчера, 12:51
Пригода и Клепикова признаны лучшими пловцами года в России
вчера, 06:47
Климент Колесников: «Никогда не стремился взять автограф у Фелпса. Если возьму автограф у одного, нужно будет заполнять всю коллекцию»
10 ноября, 20:10
Чикунова о допуске пловцов: «Надеюсь, скоро подтянутся и другие федерации. Хочется, чтобы наши спортсмены выступали на международной арене»
10 ноября, 17:00
Минаков об участии российских пловцов в Олимпиаде-2028: «Пока рано делать заявления, до нее два с половиной года»
10 ноября, 16:29
Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Колесников, Чикунова, Пригода одержали победы, Корнев – 2-й, другие результаты
10 ноября, 16:08
Татьяна Покровская: «Как тренеру Ромашиной еще нужно учиться. Надеюсь на Светлану и верю в нее»
10 ноября, 14:31
Ко всем новостям
Последние новости
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября, 08:26
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
4 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
15 июля, 22:10