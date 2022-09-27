Анфиса Резцова об отъезде олимпийской чемпионки Давыдовой из России: «Сейчас модно бежать. Особенно таким людям, как артисты или спортсмены»

Теги синхронное плавание Анастасия Давыдова ОКР Анфиса Резцова Прочие

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала новость об отъезде пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Анастасия Давыдова из России.

Ранее об этом сообщил «Матч ТВ». Давыдова также является действующим генеральным секретарем Олимпийского комитета России (ОКР).

«Сейчас туда модно бежать. Особенно таким людям, как артисты или спортсмены.

Я этого не приветствую, но и не осуждаю. Мы всегда были со своей страной! Мы патриоты!» – сказала Резцова.

Пятикратная олимпийская чемпионка, генеральный секретарь ОКР Анастасия Давыдова покинула Россию (Матч ТВ)

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