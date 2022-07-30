Илья Захаров о завершении карьеры: «Не видел смысла ждать еще три года, чтобы попробовать отобраться на Олимпиаду»

Олимпийский чемпион Лондона-2012 по прыжкам в воду Илья Захаров рассказал о причинах завершения карьеры.

Об уходе из спорта Захаров объявил в феврале этого года.

«Я понял, что все, хватит. Прыгать мне не хочется. Да я и не бросал ведь прыжки, я всегда на соревнованиях, всегда со спортсменами. Самому прыгать не хочется, а вот что-то делать для прыжков – вполне. То же самое комментаторство, популяризация прыжков, работа над проектами.

Ветеранский прыжок на память? Это можно, но не сейчас. Пусть немного времени пройдет, и я подзабуду ощущения. Я готовил себя к мысли, что если не отбираюсь в Японию на Олимпиаду (2021 года), то буду заканчивать. Не видел смысла ждать еще три года, чтобы попробовать отобраться. А если опять бы не получилось? Еще четыре года ждать? Мне этого не хотелось.

После того чемпионата России в Казани объявили команду, которая поедет в Токио, и я для себя принял решение. Объявил для всех на следующем сборе. Отговаривать меня не пытались. Наоборот, говорили приятные слова, что я еще ого-го. Ухожу на пике, что еще могу многое показать. Наверное, действительно мог. И сейчас бы смог после месяца тренировок.

Но ведь вопрос весь в желании. Его уже не было», - рассказал 31-летний спортсмен.