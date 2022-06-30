Никишин рассказал о романе с синхронисткой Субботиной: «У нее первые места есть, причем в разы больше, чем у меня»

прокомментировал отношения с синхронисткой Варварой Субботиной.

– После публикации фотографий из Шри-Ланки многие обсуждают вашу звездную пару с Варварой Субботиной. Как относитесь к такому вниманию?

– Не знаю, насколько звездная. Пока только Варя – чемпион. А я…

– Вы один из героев Олимпиады.

– Какой герой? Только второе место. А у нее первые места есть, причем в разы больше, чем у меня. Я с ней не соревнуюсь, потому что ей есть чем ответить.

– Варвара рассказывала, что вылезала из бассейна, чтобы посмотреть матчи с вами. А вам удается?

– У меня не совпадало время, смотрел только повторы, какие-то видео. Прямую трансляцию никогда не получалось посмотреть.

– Насколько это необычный вид спорта для вас?

– Необычный, конечно. Мама мне про него рассказала, а сейчас уже, понятно, стал больше о нем узнавать.

– На Шри-Ланке учились нырять на время?

– Она не учит, просто на спор делаем. Мне это интересно, а ей – без разницы, и так столько воды в жизни. Сейчас держусь 1 минуту 15 секунд. По началу не мог и 40 секунд продержаться. Тут без вариантов.

– Обсуждали чемпионат мира в Будапеште? Расстроилась, что не поехала?

– Конечно, расстроился. Тут любой бы спортсмен расстроился, даже я переживал за нее. Больная тема для нее, – сказал 20-летний защитник .

21-летняя Субботина – четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы по синхронному плаванию.

«Красоты нельзя стесняться: если есть что показать – надо это делать». Женский разговор с синхронисткой Варей Субботиной, которая взяла золото Евро