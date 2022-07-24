Пригода о переносе чемпионата мира на 2024 год: «Мудрое решение. Когда Россию просто вычеркивают из мирового первенства, становится неинтересно»

Трехкратный призер чемпионатов мира по плаванию Кирилл Пригода назвал правильным решение Международной федерации плавания (FINA) перенести чемпионат мира по водным видам спорта в Дохе с 2023 года на февраль 2024-го.

«Очень правильное и мудрое решение касательно переноса. Сейчас идет какая-то борьба двух сторон, где одну сторону решили просто отрезать. Что за борьба такая?

Россия – самая большая страна, и люди здесь уникальные, сильные и выносливые. Конечно, когда нас просто вычеркивают из мирового первенства, это становится неинтересно», – сказал Пригода.

«Год после Олимпиады, и он всегда такой смежный, потому что некоторые ребята предпочитают отдохнуть, желают паузу взять какую-то. Я смотрел чемпионат мира, следил за результатами, конечно, кусал локти от того, что нас там нет», – добавил спортсмен.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Дохе пройдет в феврале 2024 года