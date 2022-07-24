Пригода о переносе чемпионата мира на 2024 год: «Мудрое решение. Когда Россию просто вычеркивают из мирового первенства, становится неинтересно»

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Трехкратный призер чемпионатов мира по плаванию Кирилл Пригода назвал правильным решение Международной федерации плавания (FINA) перенести чемпионат мира по водным видам спорта в Дохе с 2023 года на февраль 2024-го.

«Очень правильное и мудрое решение касательно переноса. Сейчас идет какая-то борьба двух сторон, где одну сторону решили просто отрезать. Что за борьба такая?

Россия – самая большая страна, и люди здесь уникальные, сильные и выносливые. Конечно, когда нас просто вычеркивают из мирового первенства, это становится неинтересно», – сказал Пригода.

«Год после Олимпиады, и он всегда такой смежный, потому что некоторые ребята предпочитают отдохнуть, желают паузу взять какую-то. Я смотрел чемпионат мира, следил за результатами, конечно, кусал локти от того, что нас там нет», – добавил спортсмен.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Дохе пройдет в феврале 2024 года

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