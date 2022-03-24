FINA скорректировала текст решения по россиянам – они отстранены от участия в чемпионате мира-2022, но могут быть допущены к другим стартам

Международная федерация плавания (FINA) внесла корректировки в пресс-релиз с решением об отстранении сборной России от чемпионата мира-2022 по водным видам спорта.

Согласно новому тексту возможность для участия россиян в других соревнованиях под эгидой FINA теоретически сохраняется.

«Вчера по окончании заседании Бюро FINA, Международная федерация водных видов спорта опубликовала некорректный пресс-релиз. Позже в адрес Всероссийской федерации плавания поступило письмо от FINA c корректировкой формулировки заявления от 23 марта, а именно уточняется, что ВФП отказалась только от участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште», – сообщили в ВФП.

«Возможность участия в других стартах теоретически сохраняется, но FINA будет теперь рассматривать каждый конкретный случай по участию россиян», – сказал глава ВФП Владимир Сальников.