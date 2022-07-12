Чемпионат мира по водным видам спорта в Дохе пройдет в феврале 2024 года

Теги плавание синхронное плавание прыжки в воду Чемпионат мира по водным видам спорта FINA Хуссейн Аль Мусаллам Водные виды

Международная федерация плавания (FINA) объявила даты проведения чемпионата мира по водным видам спорта в Дохе.

Соревнования в столице Катара пройдут со 2 по 18 февраля 2024 года.

Изначально турнир был запланирован на лето 2023-го. Решение о переносе принято из-за того, что в эти даты состоится чемпионат мира в японской Фукуоке. Первоначально ЧМ в Японии должен был пройти с 16 июля по 1 августа 2021-го.

«В FINA мы стремимся предоставить спортсменам дополнительные возможности для участия в чемпионате. Сегодняшнее объявление является свидетельством этого.

Нам очень повезло, что организаторы соревнований в Дохе разделяют нашу страсть к водным видам спорта, проявляя готовность и гибкость в организации этого престижного мероприятия на благо спортсменов во всем мире», – сказал президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам.

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