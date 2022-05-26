Чепик о недопуске российских пловцов на ЧМ: «Я даже политикой это назвать не могу – просто грязная возня, в которой увязла такая солидная организация, как FINA»

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик высказался о мотивации спортсменов в условиях отсутствия международных стартов.

– Нынешняя ситуация с отстранением российских атлетов от международных стартов чем-то напоминает предолимпийский 1980-й, когда уже было известно, что на Игры в Москву не приедут американские пловцы и настрой у сборной СССР был прежде всего на результат – чтобы он оказался не хуже, чем у тех, кто плавает за океаном.

– Глобально эти ситуации, конечно же, разные, но я понял, что вы имеете в виду. Чисто психологически поначалу было сложно и не совсем понятно, где и какую искать мотивацию. Нужно было найти какие-то слова, чтобы убедить ребят в том, что жизнь не заканчивается.

– А какие слова в этом случае можно найти?

– Именно такие, как я сказал: жизнь продолжается, плавание – это один из немногих видов, в котором можно соревноваться с сильнейшими, не пересекаясь с ними очно. Именно так, как то, советское поколение, о котором вы упомянули, соревновалось с американцами на Играх-1980. В игровых видах спортсмены себе не могут такого позволить, у нас же в этом есть большой плюс.

Ну а для того, чтобы у ребят имелся стимул показывать высокие результаты, мы предусмотрели очень хорошие призовые.

– Хотите сказать, что деньги способны компенсировать отсутствие чемпионских титулов?

– Не могут абсолютно. Но давайте я задам встречный вопрос: в отсутствие сильнейших российских атлетов так ли полноценны будут титулы наших зарубежных соперников?

– Думаю, что по прошествии лет о неполноценности этих заслуг никто не вспомнит. А титулы останутся.

– Я бы сказал, что всё забывается только обывателями. Те, кто находится внутри профессии, ничего не забывают. И как раз для них результат первостепенен.

– Но вы как главный тренер не можете не думать о том, что карьера того же Евгения Рылова или Антона Чупкова может завершиться раньше, чем в российском спорте восстановится нормальная жизнь.

– Безусловно, я держу в голове и такой вариант, хотя вслух мы его не обсуждаем. Не считаю, что нужно фокусировать на этом внимание. Жизнь-то все равно продолжается. И состоит она не только из Олимпийских игр. Как бы банально ни прозвучало, никто не отменял ежедневной работы, за которую все мы получаем зарплату. Так что нужно продолжать эту работу выполнять, причем делать это хорошо.

Психологически, безусловно, это непростая задача. Когда спортсмен всю свою сознательную жизнь движется к олимпийскому результату, и вдруг эту цель отменяют, у людей возникает очень большая внутренняя растерянность. Но только на первых порах.

– Вы принимали участие в обсуждении целесообразности борьбы за то, чтобы все-таки отправить российских спортсменов на чемпионат мира в Будапешт и чемпионат Европы в Рим?

– На уровне руководства федерации все это обсуждалось. Ситуация ведь реально сложилась непростая. Я даже политикой это назвать не могу – просто грязная возня, в которой увязла даже такая солидная организация, как Международная федерация плавания. В том же бюро президент Федерации плавания России Владимир Сальников голосовал против отстранения, но оказался один против всех – его просто никто не захотел услышать. Это я знаю абсолютно точно.

Ровно такая же ситуация сложилась в Европейской лиге плавания, когда обсуждался допуск россиян на чемпионат Европы. Конечно, мы могли не отказываться от участия сами, как это в итоге было сделано, а рискнуть и попробовать послать команду на оба чемпионата. Но здесь уже мы могли подвергнуть риску наших ребят с точки зрения безопасности. Если бы, не дай бог, хоть с кем-то что-то произошло, грош была бы нам цена как руководителям.

– А пробовать отстоять свою позицию в арбитражном суде руководство намерено?

– Для этого нужны хорошие адвокаты. Могу сказать, что они уже есть. И готовы спокойно развивать эту ситуацию в судебном ключе, насколько мне известно, – сказал Чепик.