Владимир Сальников: «У FINA есть желание сохранить ЧМ-2025 в России, я уверен, что он будет проведен в более приятной обстановке»

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Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что чемпионат мира по водным видам спорта-2025 все еще может пройти в России.

Турнир должен состояться в Казани.

«FINA не предполагает участия наших спортсменов в мероприятиях под своей эгидой, но не запрещает соревноваться у себя на турнирах, которые к FINA отношения не имеют. Напомню, что под эгидой FINA проходят Кубки мира по плаванию, в остальных видах – Гран-при, чемпионат мира по водным видам спорта, поэтому в этих соревнованиях наши спортсмены принимать участия не будут.

На возможных турнирах с участием нескольких стран, которые не попадают под эгиду FINA, наши спортсмены соревноваться могут, но это уже ответственность организаторов.

Все мероприятия, которые были запланированы в стране, в том числе чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года, переведены в статус «отложено», то есть отмены не было, есть желание их сохранить в стране, я уверен, что они будут проведены в более приятной обстановке», – рассказал Сальников.

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