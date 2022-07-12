Владимир Сальников: «Согласно нашей системе отбора дорога на Олимпийские игры в Париже для нас пока не закрыта»

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Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников высказался о квалификации российских пловцов на Олимпиаду-2024 в Париже.

– Согласно нашей системе отбора, дорога на Олимпийские игры в Париже для нас пока не закрыта. К тому же в календаре есть чемпионат мира, который будет в Фукуоке – там планируется отбор в эстафете.

– А по открытой воде? Механизм тот же? Обычно чемпионат мира и Кубок Европы, последний – в год Олимпиады?

– Обычно это так. Так что, как уже сказал, для нас эта дверь еще не закрыта, – сказал Сальников.

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