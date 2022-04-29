Владимир Сальников: «Спорт уже никогда не будет вне политики, поэтому и решения по судьбе спортсменов принимались под воздействием политических целей»

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Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников поделился мнением насчет отстранения российских спортсменов от международных стартов.

Международная федерация водных видов (FINA) довольно долго сохраняла позицию по вашему возможному допуску до стартов.

– Да, федерация старалась эту позицию сохранить, но было очень много ультимативных заявлений от коллег, саботирующих процесс…

Спорт и культура всегда объединяли людей по всему миру. Сейчас даже это обрушилось. Что у нас остается?  Сейчас в Европе в руководстве национальных федераций мало бывших спортсменов. Это люди не из мира спорта. Есть отдельные личности, которые знают цену подобных решений. И, к сожалению, некоторые из них тоже такие решения поддерживают – может быть, забыли, что для них было главным, когда они выступали. Это меня огорчает и в неприятном смысле удивляет. Это обидно.

Я понимаю, что спорт в основном был вне политики только на первых Играх в начале прошлого века, а потом все это так срослось… Обидно признавать, но это так – спорт уже никогда вне политики не будет, поэтому и решения по судьбе спортсменов из разных стран неоднократно принимались под воздействием политических целей, – сказал Сальников.

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