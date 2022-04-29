Владимир Сальников: «Спорт уже никогда не будет вне политики, поэтому и решения по судьбе спортсменов принимались под воздействием политических целей»

Президент Всероссийской федерации плавания ( ) поделился мнением насчет отстранения российских спортсменов от международных стартов.

– Международная федерация водных видов ( ) довольно долго сохраняла позицию по вашему возможному допуску до стартов.

– Да, федерация старалась эту позицию сохранить, но было очень много ультимативных заявлений от коллег, саботирующих процесс…

Спорт и культура всегда объединяли людей по всему миру. Сейчас даже это обрушилось. Что у нас остается? Сейчас в Европе в руководстве национальных федераций мало бывших спортсменов. Это люди не из мира спорта. Есть отдельные личности, которые знают цену подобных решений. И, к сожалению, некоторые из них тоже такие решения поддерживают – может быть, забыли, что для них было главным, когда они выступали. Это меня огорчает и в неприятном смысле удивляет. Это обидно.

Я понимаю, что спорт в основном был вне политики только на первых Играх в начале прошлого века, а потом все это так срослось… Обидно признавать, но это так – спорт уже никогда вне политики не будет, поэтому и решения по судьбе спортсменов из разных стран неоднократно принимались под воздействием политических целей, – сказал Сальников.