FINA будет признавать рекорды мира, установленные на внутрироссийских стартах

Международная федерация водных видов спорта (FINA) будет признавать мировые рекорды, установленные на внутрироссийских стартах.

Об этом сообщил глава Всероссийской федерации плавания ( ) .

«Все результаты национальных соревнований засчитываются, идут в мировой рейтинг.

Мы не можем выступать на соревнованиях под эгидой FINA, в России организатором соревнования является наша федерация плавания, поэтому проблем не будет», – сказал Сальников.

Российские пловцы по решению отстранены от участия в международных соревнованиях до конца года.