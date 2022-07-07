FINA будет признавать рекорды мира, установленные на внутрироссийских стартах

Теги плавание сборная России сборная России жен ВФП Владимир Сальников FINA Водные виды

Международная федерация водных видов спорта (FINA) будет признавать мировые рекорды, установленные на внутрироссийских стартах.

Об этом сообщил глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

«Все результаты национальных соревнований засчитываются, идут в мировой рейтинг.

Мы не можем выступать на соревнованиях под эгидой FINA, в России организатором соревнования является наша федерация плавания, поэтому проблем не будет», – сказал Сальников. 

Российские пловцы по решению FINA отстранены от участия в международных соревнованиях до конца года. 

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