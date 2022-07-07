Тренер синхронисток Покровская об отстранении: «Мы как женщины немного поплакали, но правительство во главе с Путиным у нас железное. Обеспечили все пути подготовки»

Теги синхронное плавание Чемпионат мира по водным видам спорта Владимир Путин Татьяна Покровская сборная России (синхронное плавание) Политика Водные виды

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская назвала железным российское руководство во главе с президентом Владимиром Путиным.

«Мы немножко оправились от этого шока, который нам вбросили в спорт. Говорят «спорт, мир», и вдруг обвинения такие, что очень трудно среагировать. Мы как женщины немного поплакали, но надо отдать должное, что правительство во главе с Владимиром Владимировичем Путиным у нас железное. Обеспечили все пути подготовки, что поднимает настроение.

Прошел чемпионат мира (по водным видам спорта), мы следили, переживали, грустили. Если посмотреть на первые места, то впереди оставался люфт по оценкам, как будто нам место оставили», – сказала Покровская.

Покровская об отстранении российских спортсменов: «Кто знал, что к спорту на Западе так станут относиться? Уже неуважение – непонятно почему»

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