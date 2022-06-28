Светлана Ромашина: «Спортсменки других стран мне писали, что отсутствие России ударило по зрелищности и уровню ЧМ. Мы всегда на связи, разве что о политике теперь не говорим»

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина высказалась об уровне чемпионата мира в Будапеште, который проходит без участия россиян.

«Во время турнира спортсменки из других стран неоднократно писали мне, что отсутствие сборной России ударило и по зрелищности, и по уровню конкуренции. Вот соперники наверняка порадовались – в кои-то веки получили возможность побороться за золото.

Обидно, что прервалась уникальная победная серия нашей сборной. Мы ведь на чемпионатах мира много-много лет никому не проигрывали. Годы спустя уже никто не вспомнит, что наших синхронисток не было в Будапеште.

В истории останется исключительно факт: на ЧМ-2022 в дуэтах и группах четыре золота завоевал Китай, а в комбинированной программе и хайлайте – Украина. Я надеюсь, что в этих дисциплинах лидер сменился ненадолго. Когда Россия получит допуск к соревнованиям, статус-кво будет немедленно восстановлен.

Не скажу, что кто-то прямо потряс воображение – при отсутствии российской сборной это, наверное, невозможно. И все-таки отмечу австрийский дуэт – сестер Александри. Вообще-то, они тройняшки. Василики выступает в соло, в Будапеште до медали не дотянула. А Анна и Эйрини взяли бронзу. Их дуэт мне очень понравился.

Девчонки давно на виду, наступали на пятки лидерам, но только сейчас впервые забрались на пьедестал. Я искренне поздравила их, отправила сообщение. Какие бы события ни происходили в мире, мы, спортсмены, всегда на связи, продолжаем поддерживать отношения. Разве что о политике теперь не говорим», – рассказала Ромашина.