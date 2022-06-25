Татьяна Покровская: «Против нашего участия в чемпионате мира выступала только Украина. С их стороны были определенные выходки, высказывания, письма»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию рассказала, что Украина препятствовала участию российских синхронисток в чемпионате мира-2022 в Будапеште.

«Против нашего участия выступала только Украина, другие команды, возможно, и хотели видеть нас, потому что Россия является школой для синхронного плавания. Я не могу судить об общих настроениях, но со стороны Украины были определенные выходки, высказывания, письма. Я бы так не делала. Спорт нельзя смешивать с военными действиями, он всегда являлся олицетворением мира, мы трудимся так же честно, как и они.

Венгрия – серьезная страна. Если бы мы участвовали, то они бы обеспечили нам все условия, чтобы мы спокойно могли находиться там и выступать. Конечно, обидно, что нас так унизили, но ничего: нас бьют – мы крепчаем», – сказала Покровская.