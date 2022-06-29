Прыжки в воду. Чемпионат мира-2022. Ли Яцзе, Бейкон и Линь Шань разыграют медали в прыжках с метрового трамплина, Китай, Бразилия и Германия – в микст-соревнованиях

29 июня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште будут разыграны три комплекта наград в прыжках в воду.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2022
Будапешт, Венгрия
Прыжки в воду
Смешанные команды, трамплин 3 м и вышка 10 м
15:30
Фавориты: Ингрид Оливейра – Рафаэл Фогаса (Бразилия), Елена Вассен – Тимо Бартель (Германия), Юймин Бай – Хончань Цюань (Китай)
Женщины, трамплин, 1 м
18:00
Фавориты: Ли Яцзе (Китай), Сара Бейкон (США), Линь Шань (Китай), Ким Су Чжи (Южная Корея)
Смешанные соревнования, трамплин, 3 м, синхронные прыжки
20.00
Фавориты: Линь Шань – Цзыфэн Чжоу (Китай), Тина Пунцель – Лу Массенберг (Германия),
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште