Прыжки в воду. Чемпионат мира-2022. Ли Яцзе, Бейкон и Линь Шань разыграют медали в прыжках с метрового трамплина, Китай, Бразилия и Германия – в микст-соревнованиях

29 июня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште будут разыграны три комплекта наград в прыжках в воду.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2022

Будапешт, Венгрия

Прыжки в воду

Смешанные команды, трамплин 3 м и вышка 10 м

15:30

Фавориты: Ингрид Оливейра – Рафаэл Фогаса (Бразилия), Елена Вассен – Тимо Бартель (Германия), Юймин Бай – Хончань Цюань (Китай)

Женщины, трамплин, 1 м

18:00

Фавориты: Ли Яцзе (Китай), Сара Бейкон (США), Линь Шань (Китай), Ким Су Чжи (Южная Корея)

Смешанные соревнования, трамплин, 3 м, синхронные прыжки

20.00

Фавориты: Линь Шань – Цзыфэн Чжоу (Китай), Тина Пунцель – Лу Массенберг (Германия),

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште