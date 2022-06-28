Прыжки в воду. Чемпионат мира-2022. Ван Цзунъюань и Цао Юань разыграют медали на трехметровом трамплине, Ли и Уильямс, Ян Хао и Лянь Цзюнцзе – на вышке

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28 июня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште будут разыграны два комплекта наград в прыжках в воду.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2022

Будапешт, Венгрия

Прыжки в воду

Мужчины

Трамплин, 3 м

17:00

Фавориты: Ван Цзунъюань, Цао Юань (оба – Китай), Джек Ло (Великобритания), Луис Фелипе Урибе Бермудес (Колумбия), Жюль Бойе (Франция)

Синхронные прыжки, вышка, 10 м

20:00

Фавориты: Мэттью Ли – Ноа Уильямс (Великобритания), Ян Хао – Лянь Цзюнцзе (Китай), Тимо Бартель – Джейден Эйкерман (Германия)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское.

Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште

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