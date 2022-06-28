Прыжки в воду. Чемпионат мира-2022. Ван Цзунъюань и Цао Юань разыграют медали на трехметровом трамплине, Ли и Уильямс, Ян Хао и Лянь Цзюнцзе – на вышке

28 июня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште будут разыграны два комплекта наград в прыжках в воду.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2022
Будапешт, Венгрия
Прыжки в воду
Мужчины
Трамплин, 3 м
17:00
Фавориты: Ван Цзунъюань, Цао Юань (оба – Китай), Джек Ло (Великобритания), Луис Фелипе Урибе Бермудес (Колумбия), Жюль Бойе (Франция)
Синхронные прыжки, вышка, 10 м
20:00
Фавориты: Мэттью Ли – Ноа Уильямс (Великобритания), Ян Хао – Лянь Цзюнцзе (Китай), Тимо Бартель – Джейден Эйкерман (Германия)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское.
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште