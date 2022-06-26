Прыжки в воду. Чемпионат мира-2022. Цюань Хунчань, Чэнь Юйси, Маккей и Оливейра разыграют медали в прыжках с 10-метровой вышки

27 июня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште женщины разыграют медали в прыжках воду с 10-метровой вышки.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2022
Будапешт, Венгрия
Прыжки в воду
Женщины
Вышка, 10 м
Начало финала – в 20:00 по московскому времени.
Результаты полуфинала
1. Чэнь Юйси (Китай) – 427,00
2. Цюань Хунчань (Китай) – 413,70
3. Каэли Маккей (Канада) – 336,30
4. Ингрид Оливейра (Бразилия) – 334,30
5. Мацури Араи (Япония) – 316,70
6. Никита Хейнс (Австралия) – 314,80
7. Панделела Ринонг Памг (Малайзия) – 313,15
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште