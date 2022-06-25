Прыжки в воду. Чемпионат мира-2022. Ван Цзунъюань и Цао Юань, Хардинг и Ло, Бартель и Рюдигер разыграют медали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина

26 июня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште мужчины разыграют медали в прыжках в воду с трехметрового трамплина.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2022
Будапешт, Венгрия
Синхронные прыжки
Мужчины
Трамплин, 3 м
Начало квалификации – 10.00, финал – 17.00 по московскому времени
Фавориты
Ван Цзунъюань – Цао Юань (Китай)
Энтони Хардинг – Джек Ло (Великобритания)
Тайлер Даунс – Грег Данкан (США)
Тимо Бартель – Ларс Рюдигер (Германия)
Джованни Точчи – Лоренцо Марсалья (Италия)
Александр Горшковозов – Олег Колодий (Украина)
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште