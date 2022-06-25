Прыжки в воду. Чемпионат мира-2022. Ван Цзунъюань и Цао Юань, Хардинг и Ло, Бартель и Рюдигер разыграют медали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина

26 июня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште мужчины разыграют медали в прыжках в воду с трехметрового трамплина.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2022

Будапешт, Венгрия

Синхронные прыжки

Мужчины

Трамплин, 3 м

Начало квалификации – 10.00, финал – 17.00 по московскому времени

Фавориты

Ван Цзунъюань – Цао Юань (Китай)

Энтони Хардинг – Джек Ло (Великобритания)

Тайлер Даунс – Грег Данкан (США)

Тимо Бартель – Ларс Рюдигер (Германия)

Джованни Точчи – Лоренцо Марсалья (Италия)

Александр Горшковозов – Олег Колодий (Украина)

Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште