Плавание. Чемпионат мира-2022. Шестрем, Мейлутите вышли в финал, другие результаты

В Будапеште на чемпионате мира по водным видам спорта проходят квалификационные соревнования в плавании.

мира по водным видам спорта-2022

Будапешт, Венгрия

Плавание

Квалификация

Женщины, 50 м, вольный стиль

С первым результатом в финал вышла полячка Катаржина Васик (24,11), у шведки второе время (24,15).

Женщины, 50 м, брасс

Итальянка Бенедетта Пилато показала лучшее время в полуфинале – 29,83, Рута Мейлутите (Литва) квалифицировалась со вторым результатом (29,97).

Мужчины, 50 м, спина

Американец Джастин Ресс вышел в финал с лучшим результатом (24,14).

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.