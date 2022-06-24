Плавание. Чемпионат мира-2022. Шестрем, Мейлутите вышли в финал, другие результаты

В Будапеште на чемпионате мира по водным видам спорта проходят квалификационные соревнования в плавании.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2022
Будапешт, Венгрия
Плавание
Квалификация
Женщины, 50 м, вольный стиль
С первым результатом в финал вышла полячка Катаржина Васик (24,11), у шведки Сары Шестрем второе время (24,15).
Женщины, 50 м, брасс
Итальянка Бенедетта Пилато показала лучшее время в полуфинале – 29,83, Рута Мейлутите (Литва) квалифицировалась со вторым результатом (29,97).
Мужчины, 50 м, спина
Американец Джастин Ресс вышел в финал с лучшим результатом (24,14).
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.