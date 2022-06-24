Плавание. Чемпионат мира-2022. Шестрем, Мейлутите вышли в финал, другие результаты

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В Будапеште на чемпионате мира по водным видам спорта проходят квалификационные соревнования в плавании. 

Чемпионат мира по водным видам спорта-2022

Будапешт, Венгрия

Плавание

Квалификация

Женщины, 50 м, вольный стиль

С первым результатом в финал вышла полячка Катаржина Васик (24,11), у шведки Сары Шестрем второе время (24,15). 

Женщины, 50 м, брасс

Итальянка Бенедетта Пилато показала лучшее время в полуфинале – 29,83, Рута Мейлутите (Литва) квалифицировалась со вторым результатом (29,97). 

Мужчины, 50 м, спина

Американец Джастин Ресс вышел в финал с лучшим результатом (24,14).

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются. 

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