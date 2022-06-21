Плавание. Чемпионат мира-2022. Попович, Маршан, Масс, Макинтош поборются за медали

22 июня на чемпионате мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште будет разыграно 5 комплектов наград в плавании.

мира по водным видам спорта-2022

Будапешт, Венгрия

Плавание

Финалы

22 июня

Женщины, 200 м, баттерфляй

19.02

Фавориты: Саммер Макинтош (Канада), Хэйли Фликинджер (США), Реган Смит (США).

Мужчины, 100 м, вольный стиль

19.22

Фавориты: Давид Попович (Румыния), Максим Груссе (Франция), Джошуа Лиендо (Канада).

Женщины, 50 м, спина

19.30

Фавориты: Кайли Масс (Канада), Катарина Беркофф (США), Ингрид Уилм (Канада).

Мужчины, 200 м, комплекс

20.06

Фавориты: Леон Маршан (Франция), Карсон Фостер (США), Даия Сето (Япония).

Женщины, 4x200 м, вольный стиль

20.50

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское.

Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште