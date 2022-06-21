Плавание. Чемпионат мира-2022. Попович, Маршан, Масс, Макинтош поборются за медали

Теги плавание результаты Чемпионат мира по водным видам спорта сборная США сборная Канады сборная США жен сборная Канады жен сборная Франции сборная Японии сборная Румынии Даия Сето Кайли Масс Хэйли Фликинджер Реган Смит Леон Маршан Саммер Макинтош Давид Попович Джошуа Лиендо Карсон Фостер Водные виды

22 июня на чемпионате мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште будет разыграно 5 комплектов наград в плавании.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2022

Будапешт, Венгрия

Плавание

Финалы

22 июня

Женщины, 200 м, баттерфляй

19.02

Фавориты: Саммер Макинтош (Канада), Хэйли Фликинджер (США), Реган Смит (США).

Мужчины, 100 м, вольный стиль

19.22

Фавориты: Давид Попович (Румыния), Максим Груссе (Франция), Джошуа Лиендо (Канада).

Женщины, 50 м, спина

19.30

Фавориты: Кайли Масс (Канада), Катарина Беркофф (США), Ингрид Уилм (Канада).

Мужчины, 200 м, комплекс

20.06

Фавориты: Леон Маршан (Франция), Карсон Фостер (США), Даия Сето (Япония).

Женщины, 4x200 м, вольный стиль

20.50

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское. 

Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные