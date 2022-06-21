Плавание. Чемпионат мира-2022. Попович, Маршан, Масс, Макинтош поборются за медали

22 июня на чемпионате мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште будет разыграно 5 комплектов наград в плавании.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2022
Будапешт, Венгрия
Плавание
Финалы
22 июня
Женщины, 200 м, баттерфляй
19.02
Фавориты: Саммер Макинтош (Канада), Хэйли Фликинджер (США), Реган Смит (США).
Мужчины, 100 м, вольный стиль
19.22
Фавориты: Давид Попович (Румыния), Максим Груссе (Франция), Джошуа Лиендо (Канада).
Женщины, 50 м, спина
19.30
Фавориты: Кайли Масс (Канада), Катарина Беркофф (США), Ингрид Уилм (Канада).
Мужчины, 200 м, комплекс
20.06
Фавориты: Леон Маршан (Франция), Карсон Фостер (США), Даия Сето (Япония).
Женщины, 4x200 м, вольный стиль
20.50
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское.
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште