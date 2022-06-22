Синхронное плавание. Чемпионат мира-2022. Дуэты разыграют медали в произвольной программе

23 июня на чемпионате мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште разыграют медали среди дуэтов в произвольной программе в синхронном плавании.

мира по водным видам спорта-2022

Будапешт, Венгрия

Синхронное плавание

Дуэты

Произвольная программа

Начало – 17:00 по московскому времени.

Квалификация

1. Люи Ван – Цяньи Ван (Китай) – 94,5667

2. Марина Алексиева – Владислава Алексиева (Украина) – 94,0000

3. Анна-Мария Александри – Эйрини Александри (Австрия) – 92,0667

4. Линда Черрути – Костанца Ферро (Италия) – 90,5333

5. Алиса Ожогина Ожогин – Ирис Тио Касас (Испания) – 89,9667

6. София Евангелия Малкогеоргу – (Греция) – 89,3667