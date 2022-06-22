Синхронное плавание. Чемпионат мира-2022. Дуэты разыграют медали в произвольной программе

Теги плавание результаты Чемпионат мира по водным видам спорта сборная Австрии жен сборная Италии (синхронное плавание) сборная Греции (синхронное плавание) сборная Украины (синхронное плавание) Евангелия Платаниоти сборная Испании по синхронному плаванию сборная Китая (синхронное плавание) Линда Черрути Констанца Ферро Анна-Мария Александри Эйрини-Марини Александри Люи Ван Цяньи Ван Марина Алексиева Владислава Алексиева Водные виды

23 июня на чемпионате мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште разыграют медали среди дуэтов в произвольной программе в синхронном плавании.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2022

Будапешт, Венгрия

Синхронное плавание

Дуэты

Произвольная программа

Начало – 17:00 по московскому времени.

Квалификация

1. Люи Ван – Цяньи Ван (Китай) – 94,5667

2. Марина Алексиева – Владислава Алексиева (Украина) – 94,0000

3. Анна-Мария Александри – Эйрини Александри (Австрия) – 92,0667

4. Линда Черрути – Костанца Ферро (Италия) – 90,5333

5. Алиса Ожогина Ожогин – Ирис Тио Касас (Испания) – 89,9667

6. София Евангелия Малкогеоргу – Евангелия Платаниоти (Греция) – 89,3667

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные