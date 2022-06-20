Плавание. Чемпионат мира-2022. Мартиненги, Милак и Андерсон показали лучшее время в полуфиналах, другие результаты

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20 июня на чемпионате мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште прошли полуфинальные заплывы в трех дисциплинах.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2022

Будапешт, Венгрия

Плавание

Полуфиналы

20 июня

Мужчины

50 м, брасс

Лучшее время – у итальянца Николо Мартиненги (26,56). В топ-3 также вошли американцы Майкл Эндрю (26,73) и Ник Финк (26,74).

200 м, баттерфляй

Венгр Криштоф Милак занял первое место в полуфинале (1.52,39). Следом за ним лучшее время показали японец Томору Хонда (1.54,01) и швейцарец Ной Понти (1.54,20).

Женщины

200 м, вольный стиль

Британка Фрейя Андерсон показала лучший результат – 1.56,05. В финал также вышли Мэдисон Уилсон (1.56,31) и Молли О’Каллахан (1.56,34) из Австралии.

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