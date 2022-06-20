Сальников о решении FINA по трансгендерам: «Подход, я считаю, был взвешенный. Но по-прежнему много вопросов, на которые нет ответов»

Четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников оценил решение Международной федерации плавания (FINA) ужесточить стандарты для участия трансгендеров в соревнованиях.

Ранее FINA объявила, что работает над созданием открытой категории для трансгендерных спортсменов. При этом нынешние правила для их допуска к женским соревнованиям были скорректированы: в частности, трансгендерный переход должен быть завершен к 12 годам, а уровень тестостерона не должен превышать 2,5 наномолей на литр.

«На заседании бюро [FINA] долго обсуждалась эта тема. В целом при принятии решения подход, я считаю, был взвешенный. Но вопросов по-прежнему довольно много. Например, мы говорим о пороге в 12 лет, но кто при этом будет принимать решение?

Мы ведь в этом случае имеем дело с несовершеннолетними. В целом много вопросов, на которые пока нет ответов. Но уже хорошо, что не стали торопиться и принимать какие-то резкие решения на этот счет. Будем ждать, что сообщит рабочая группа через шесть месяцев», – заявил Сальников, который входит в состав членов бюро FINA.

Международная федерация плавания ужесточила правила участия трансгендеров в соревнованиях и объявила о создании открытой категории для них