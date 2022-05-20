Владимир Сальников: «FINA заинтересована в развитии связей с Россией. Соревнования, которые были запланированы, не отменены. Они находятся в статусе переноса»

Президент Всероссийской федерации плавания ( ) рассказал, что соревнования в России пока находятся в статусе переноса.

Сегодня Международная федерации плавания (FINA) объявила, что чемпионат мира-2022 по плаванию на короткой воде, который должна была принять Казань, пройдет в австралийском Мельбурне.

«После того, как было объявлено, что чемпионат мира по плаванию на короткой воде не состоится в Казани в 2022 году, стали искать варианты по месту проведения. Нашелся вариант с Австралией. Обычно все эти процедуры проходят задолго, но здесь решение принималось оперативно.

FINA заинтересована в продолжении связи и их развития с Россией и те соревнования, которые были запланированы – они не отменены. И не значит, что они у нас никогда не состоятся. Они находятся в статусе переноса», – сказал Сальников.

Также он сообщил, что российские представители примут участие в конгрессе FINA, который состоится 19 июня в Будапеште.

«Никто нас от конгресса не отстранял, так что сможем принять в нем участие», – добавил глава ВФП.