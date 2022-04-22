Фесикова об отстранении Рылова: «Была в шоке, когда узнала решение FINA. Что он сделал? Сходил на концерт? Поддержал свою страну и президента»

Российская пловчиха прокомментировала отстранение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова.

– Когда узнала, что FINA приняла такое решение я была в шоке и очень расстроена. Девять месяцев – это не пожизненно, но все равно. Что он сделал, что его отстраняют? Сходил на концерт? Поддержал свою страну, своего президента. Мы спортсмены выступаем за свои сборные, защищаем цвета флага.

– Решений об отстранениях с каждым днем все больше. Что делать спортсменам в этой ситуации?

– Понятно, что сейчас Минспорт совместно с ОКР и федерациями организуют специальные соревнования – Игры Дружбы, Спартакиаду. Это хорошо и это необходимо в плане поддержки спортсменов, но титулов чемпионов мира и Европы это не заменит. У нас в плавании есть хороший внутренний уровень, но мировой уровень в каких-то видах все равно выше.

– Женя Рылов сможет после этих девяти месяцев простоя без крупных стартов сохранить мотивацию и снова быть в топе?

– Он вернется еще сильнее. Этот год, раз уж так случилось, психологически его разгрузит. Он уже все сделал – два золота Олимпиады завоевал, захочет ли он дальше после всего случившегося идти, не знаю, но ему по силам вернуться. Очень жаль, что спорт лишает себя такого сильнейшего спортсмена, как Женя, – сказала Фесикова.

FINA отстранила пловца Евгения Рылова от соревнований на 9 месяцев. В марте он посетил концерт «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!»