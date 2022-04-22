Тренер Рылова: «Думаю, что не будем оспаривать отстранение, потому что в целом Россию отстранили на тот же срок»

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Андрей Шишин, тренер двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова, считает, что не стоит оспаривать решение FINA об отстранении спортсмена.

«Мы вчера прилетели со сборов. Я думаю, что с этим справимся, девять месяцев – это тот срок, который можно пройти без сильных потерь.

Тренировки мы продолжаем, поэтому я думаю, мы еще увидим Евгения на спортивной арене. Вопрос о возможности выступлений на внутрироссийских соревнованиях обсуждается, но на данный момент он может [выступать там].

Мы еще не обговаривали, но я как тренер думаю, что не будем оспаривать, потому что в целом Россию отстранили на тот же срок», – сказал Шишин.

«Мы понимали, что, скорее всего, будет какое-то подобное решение, но всегда же надеешься и к такому нельзя быть готовым. Так что нет, готовы не были. Работаешь, вкалываешь – и вот тут такое.

Готовились к чемпионату России, вопрос по участию определится в ближайшее время», – цитирует Шишина «Матч ТВ».

FINA отстранила пловца Евгения Рылова от соревнований на 9 месяцев. В марте он посетил концерт «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!»

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