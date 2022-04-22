Тренер Рылова: «Думаю, что не будем оспаривать отстранение, потому что в целом Россию отстранили на тот же срок»

Андрей Шишин, тренер двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова, считает, что не стоит оспаривать решение FINA об отстранении спортсмена.

«Мы вчера прилетели со сборов. Я думаю, что с этим справимся, девять месяцев – это тот срок, который можно пройти без сильных потерь.

Тренировки мы продолжаем, поэтому я думаю, мы еще увидим Евгения на спортивной арене. Вопрос о возможности выступлений на внутрироссийских соревнованиях обсуждается, но на данный момент он может [выступать там].

Мы еще не обговаривали, но я как тренер думаю, что не будем оспаривать, потому что в целом Россию отстранили на тот же срок», – сказал Шишин.

«Мы понимали, что, скорее всего, будет какое-то подобное решение, но всегда же надеешься и к такому нельзя быть готовым. Так что нет, готовы не были. Работаешь, вкалываешь – и вот тут такое.

Готовились к чемпионату России, вопрос по участию определится в ближайшее время», – цитирует Шишина «Матч ТВ».

FINA отстранила пловца Евгения Рылова от соревнований на 9 месяцев. В марте он посетил концерт «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!»