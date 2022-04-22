Глава ВФП Сальников об отстранении Рылова: «Решение FINA вызывает недоумение. Был уверен, что последует полное оправдание поступка Евгения»

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников прокомментировал решение Международной федерации плавания (FINA) отстранить пловца Евгения Рылова на девять месяцев за участие в концерте-митинге «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

«Вызывает, мягко говоря, недоумение решение FINA по Евгению Рылову.

Признаюсь, был уверен, что последует полное оправдание поступка Евгения, который не предпринимал никаких предосудительных действий, и уж тем более порочащих звание олимпийского чемпиона.

ВФП принято решение затребовать у FINA всю информацию по данному разбирательству для анализа и дальнейших действий по данному вопросу», – сказал Сальников.

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