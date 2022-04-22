Рылову разрешено выступать в национальных соревнованиях, если они не являются частью календаря FINA

Двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Рылову разрешено участвовать в национальных соревнованиях, если они не являются частью календаря Международной федерации плавания (FINA).

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу FINA.

Ранее Международная федерация плавания отстранила Рылова от участия во всех соревнованиях под эгидой федерации сроком на девять месяцев.

Отстранение связано с участием спортсмена в митинге-концерте «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!», который прошел в Москве 18 марта.

«Видим, что идет продолжение пагубной линии по политизации спорта. Это вредит международным соревнованиям». Песков об отстранении Рылова