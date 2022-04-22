Рылов не сможет выступить на чемпионате России в Казани из-за отстранения FINA

Теги плавание чемпионат России сборная России FINA Политика Евгений Рылов Водные виды

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов не сможет выступить на чемпионате России-2022 в Казани.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) отстранила Рылова от участия во всех соревнованиях под эгидой федерации сроком на девять месяцев. Отстранение связано с его участием в митинге-концерте «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

«Рылову запрещено участвовать во всех стартах на всех соревнованиях и мероприятиях под эгидой FINA, включая национальные чемпионаты России, в течение периода отстранения», – сообщили в пресс-службе FINA

Чемпионат России пройдет в Казани с 24 по 29 апреля.

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