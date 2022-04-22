Карякин об отстранении Рылова: «Обидно, что отстраняют за позицию. Хотя ты никого не призывал ни убивать, ни делать чего-то плохого. Просто поддержал свою страну»

Российский гроссмейстер высказалcя о решении Международной федерации плавания ( ) отстранить двукратного олимпийского чемпиона по плаванию от соревнований на девять месяцев.

18 марта Рылов принял участие в митинге-концерте, посвященном восьмилетию возвращения Крыма в состав России. Концерт прошел в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

«К сожалению, мы видим, что это целенаправленная политика всех международных спортивных федераций против российских спортсменов. Если ты россиянин, это уже минус, потому что всю команду могут просто не пустить.

А если ты еще и каким-то образом выступаешь единым фронтом со своим народом, это вдвойне пойдет тебе в минус в спортивном плане. Тебя просто отстраняют, мой пример такой же по сути. Здесь не важен срок.

Обидно, что тебя отстраняют за твою позицию. Хотя ты никого не призывал ни убивать, ни делать чего-то плохого. Ты просто поддержал свою страну, и за это тебя отстраняют.

Это очень неприятно, но такая политика у них. Справится ли с этим сам Евгений? Он молодой спортсмен, я с ним чуть-чуть знаком. Желаю ему продолжать тренировки и просто показывать спортивные успехи, это будет самое лучшее, что он может сделать, чтобы заткнуть рот скептикам», – сказал Карякин.

200 тысяч человек в «Лужниках». Нет, это не матч сборной, а концерт в честь Крыма