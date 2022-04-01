Чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов высказался о возможных санкциях со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее Кацалапов и его партнерша Виктория Синицина посетили концерт-митинг в Москве под названием«Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!» Событие было посвящено годовщине возвращения Крыма в состав России.

– Не опасаетесь ли вы последствий из-за посещения митинга в «Лужниках»? Против пловца Евгения Рылова FINA открыла дисциплинарное дело.

– Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Мы не думали об этом. Опасения есть, наверное, если они могут в нашу сторону что-то плохое сделать.

Но, если честно, я не знал об этой ситуации (с Рыловым)», – сказал Кацалапов.

200 тысяч человек в «Лужниках». Нет, это не матч сборной, а концерт в честь Крыма