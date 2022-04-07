Евгений Рылов: «Зарубежные сборы нам нужны. Но, думаю, из-за последних событий и у нас в стране все будет строиться, улучшаться и развиваться»

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию рассказал о том, как на его подготовку повлияли санкции из-за ситуации на Украине.

— Насколько сильно вы зависите от иностранных спонсоров и экипировки? Последние события с разрывом спонсорских контрактов как-то повлияли на вас?

— Сложно сказать. Я на данный момент особо ничего не потерял. Ну кроме каких-то финансовых средств. Экипировки у меня хватает. Я всегда брал ее с запасом, на всякий пожарный. И это, так сказать, окупилось, поскольку этих запасов хватит еще на дальнейшие выступления и тренировочный процесс.

— Прикидывали, на какой срок?

— Не прикидывал. Но насчет гидрокостюмов скажу так: могу плыть и в старых, и в новых. Для меня нет особой разницы. Поэтому, думаю, их хватит еще на два года железно. У меня сейчас в запасе еще 20–30 гидрокостюмов.

— Можно ли сейчас тренироваться только в России? Насколько нужны зарубежные сборы?

— Зарубежные сборы, естественно, нужны — у нас где-то нет солнца и условий подготовки, как на Тенерифе. Я не знаю, что там такого, но многие замечают, что на Тенерифе работоспособность организма повышается.

Я не был на всех российских сборах, потому что у нас была возможность посещать проверенные зарубежные места. Может быть, в России тоже можно найти подобные условия для тренировок.

Но, думаю, в любом случае в связи со всеми последними событиями ситуация станет меняться, и у нас в стране инфраструктура будет строиться, улучшаться и развиваться. Как раз об этом на форуме разговаривали. И было сказано, что объекты достраиваются и все будет нормально.

— Насколько важна практика соревнований с лучшими из лучших? Если, условно говоря, бан затянется на год, как быстро вы сможете вернуть лидирующие позиции?

— Тут вообще без разницы. Никаких проблем. Секунды есть секунды. У нас не контактный вид спорта. Не футбол, не баскетбол. Выходишь один на дорожку — показываешь свое время.

Естественно, высокая конкуренция лишней не будет, но это проблема уже психологического момента. Я с этим в свои годы научился работать. Сколько бы времени ни прошло, я быстро вернусь на свой максимальный уровень, – сказал Рылов.