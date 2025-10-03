Кайл Снайдер: «Я очень благодарен судьбе за то, что мне довелось столько раз побывать в России. Страна очень красивая. Люди здесь добрые и гостеприимные»
Американский борец Кайл Снайдер поделился впечатлениями от посещения России.
«Я очень благодарен судьбе за то, что мне довелось столько раз побывать в России. Я побывал в Дагестане, Москве, Осетии и Красноярске.
Страна очень красивая. Люди здесь очень добрые и гостеприимные. Они любят борьбу», – сказал Снайдер.
Кайл Снайдер – олимпийский чемпион по вольной борьбе, четырехкратный чемпион мира в весовой категории до 97 кг.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Odds
