Кайл Снайдер: «Я очень благодарен судьбе за то, что мне довелось столько раз побывать в России. Страна очень красивая. Люди здесь добрые и гостеприимные»

Американский борец Кайл Снайдер поделился впечатлениями от посещения России.

«Я очень благодарен судьбе за то, что мне довелось столько раз побывать в России. Я побывал в Дагестане, Москве, Осетии и Красноярске.

Страна очень красивая. Люди здесь очень добрые и гостеприимные. Они любят борьбу», – сказал Снайдер.

Кайл Снайдер – олимпийский чемпион по вольной борьбе, четырехкратный чемпион мира в весовой категории до 97 кг.