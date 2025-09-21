Российские борцы завоевали 11 медалей на чемпионате мира-2025 в Загребе

Россияне завоевали 11 медалей на чемпионате мира по спортивной борьбе в Загребе.

Турнир прошел с 13 по 21 сентября. Российские борцы выступали под флагом Объединенного мира борьбы.

В вольной борьбе золото выиграл Заур Угуев (до 61 кг), серебро завоевали Аманул Гаджимагомедов (до 92 кг), Екатерина Воробьева (до 55 кг), Алина Касабиева (до 65 кг), бронзу – Заурбек Сидаков (до 74 кг), Елизавета Смирнова (до 50 кг), Ольга Хорошавцева (до 57 кг), Амина Танделова (до 62 кг).

В греко-римской борьбе бронзовые награды взяли Артур Саргсян (до 97 кг), Даниял Агаев (до 67 кг) и Милад Алирзаев (до 87 кг).