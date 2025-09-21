0

Российские борцы завоевали 11 медалей на чемпионате мира-2025 в Загребе

Россияне завоевали 11 медалей на чемпионате мира по спортивной борьбе в Загребе.

Турнир прошел с 13 по 21 сентября. Российские борцы выступали под флагом Объединенного мира борьбы.

В вольной борьбе золото выиграл Заур Угуев (до 61 кг), серебро завоевали Аманул Гаджимагомедов (до 92 кг), Екатерина Воробьева (до 55 кг), Алина Касабиева (до 65 кг), бронзу – Заурбек Сидаков (до 74 кг), Елизавета Смирнова (до 50 кг), Ольга Хорошавцева (до 57 кг), Амина Танделова (до 62 кг).

В греко-римской борьбе бронзовые награды взяли Артур Саргсян (до 97 кг), Даниял Агаев (до 67 кг) и Милад Алирзаев (до 87 кг).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Чемпионат мира по борьбе
Заур Угуев
logoЗаурбек Сидаков
Алина Касабиева
Ольга Хорошавцева
вольная борьба
logoсборная России жен
греко-римская борьба
logoсборная России по борьбе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости борьбы в любимой соцсети
Материалы по теме
Заурбек Сидаков: «Не обращал внимания на проблемы с въездом в Хорватию. Это все не сказалось, я проиграл»
19 сентября, 07:54
Царгуш о трех медалях ЧМ в вольной борьбе: «Не скажу, что прямо ужасно выступили. Пацаны бились – из 10 весовых категорий вопросы есть к двум-трем»
218 сентября, 21:10
🥈🥉🥉 Чемпионат мира по борьбе-2025. Касабиева завоевала серебро, Смирнова и Хорошавцева взяли бронзу
217 сентября, 17:37
Главные новости
🥉🥉 Греко-римская борьба. Чемпионат мира-2025. Алирзаев и Агаев завоевали бронзовые награды
сегодня, 19:21
Расписание чемпионата мира по спортивной борьбе-2025 в Загребе
2вчера, 20:04
🥈 Греко-римская борьба. Чемпионат мира-2025. Россиянин Саргсян завоевал серебро, у белоруса Маскевича – бронза
вчера, 17:43
Греко-римская борьба. Чемпионат мира-2025. Иранцы Мирзазаде и Фарохисенжани, армянин Амоян и грузин Лолуа одержали победы
219 сентября, 18:33
Заурбек Сидаков: «Не обращал внимания на проблемы с въездом в Хорватию. Это все не сказалось, я проиграл»
19 сентября, 07:54
Царгуш о трех медалях ЧМ в вольной борьбе: «Не скажу, что прямо ужасно выступили. Пацаны бились – из 10 весовых категорий вопросы есть к двум-трем»
218 сентября, 21:10
🥉 Чемпионат мира по борьбе-2025. Танделова взяла бронзу, японки завоевали три золота
218 сентября, 18:27
Борец Сефершаев о недопуске к ЧМ: «Нас считают лидерами и не хотят с нами честно конкурировать, убирают конкурентов. Это слабость с их стороны»
518 сентября, 11:12
Борец Сефершаев вернулся в Россию. Его продержали 7 часов в полиции Хорватии во время ЧМ
918 сентября, 06:39
🥈🥉🥉 Чемпионат мира по борьбе-2025. Касабиева завоевала серебро, Смирнова и Хорошавцева взяли бронзу
217 сентября, 17:37
Ко всем новостям
Последние новости
Заур Угуев: «Нового ничего к ЧМ не надо добавлять, просто нужно работать, не сачковать»
129 июня, 06:57
Умер двукратный призер ЧМ по греко-римской борьбе Виктор Авдышев
6 мая, 13:25
Карелин о ценностях в спорте: «Это предмет для нападок со стороны тех, кто живет в заблуждениях, считая, что можно навязать миру какие-то особые правила»
125 апреля, 18:52
Михаил Мамиашвили: «Овечкин — один из самых ярких россиян. Весь мир нормальных людей радуется и переживает за его результат, в том числе и американцы»
6 апреля, 19:36
«Спорт в наше время слишком политизирован. Спортсмены вынуждены выступать, принимая нейтральный статус». В Минспорте Ирана осудили санкции против россиян
118 октября 2024, 09:40
Михаил Мамиашвили: «Потенциально мы должны брать все лицензии для участия в Олимпиаде. Но есть масса вопросов, ограничений»
10 мая 2024, 19:40
Чепиков о недопуске Евлоева до отбора к ОИ-2024: «Националистические настроения в западных странах имеют место. Дело доходит до абсурда»
219 марта 2024, 21:13
Михаил Мамиашвили: «Во главу угла в олимпизме всегда ставилось рукопожатие, а не пьедестал и гонорары»
118 сентября 2023, 08:15
Михаил Мамиашвили: «Подготовка к чемпионату мира идет в штатном режиме. Состав россиян еще не определен»
8 сентября 2023, 06:58
Мамиашвили о допуске российских спортсменов на Азиатские игры: «Это будет прекрасно. Но пока нет формулировки, нужен документ»
9 июля 2023, 19:05