Опубликовано расписание чемпионата мира по спортивной борьбе-2025 в Загребе.

Соревнования пройдут с 13 по 21 сентября.

Чемпионат мира по спортивной борьбе-2025

Загреб, Хорватия

Расписание финалов

14 сентября, воскресенье

Вольная борьба – до 61, 70, 86, 125 кг

15 сентября, понедельник

Вольная борьба – до 57, 74, 79, 92 кг

16 сентября, вторник

Вольная борьба – до 65, 97 кг

Женская борьба – до 55, 59 кг

17 сентября, среда

Женская борьба – до 50, 57, 65, 76 кг

18 сентября, четверг

Женская борьба – до 53, 62, 68, 72 кг

19 сентября, пятница

Греко-римская борьба – до 55, 77, 82, 130 кг

20 сентября, суббота

Греко-римская борьба – до 60, 72, 97 кг

21 сентября, воскресенье

Греко-римская борьба – до 63, 67, 87 кг

ПРИМЕЧАНИЕ : начало финалов – после 19:00 по московскому времени. Прямые трансляции покажет телеканал «Матч ТВ».

Состав сборной России по греко-римской борьбе : Эмин Сефершаев (до 55 кг), Садык Лалаев (до 60 кг), Сергей Емелин (до 63 кг), Даниял Агаев (до 67 кг), Дмитрий Адамов (до 72 кг), Сергей Кутузов (до 77 кг), Адлет Тюлюбаев (до 82 кг), Милад Алирзаев (до 87 кг), Артур Саргсян (до 97 кг), Сергей Семенов (до 130 кг).

Состав сборной России по вольной борьбе : Муса Мехтиханов (до 57 кг), Завур Угуев (до 61 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Сайын Казырык (до 70 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), Ахмад Усманов (до 74 кг), Ибрагим Кадиев (до 86 кг), Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг), Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), Абдула Курбанов (до 125 кг).

Состав сборной России по женской борьбе : Елизавета Смирнова (до 50 кг), Наталья Малышева (до 53 кг), Екатерина Вербина (до 55 кг), Ольга Хорошавцева (до 57 кг), Анастасия Сидельникова (до 59 кг), Амина Танделова (до 62 кг), Алина Касабиева (до 65 кг), Ханум Велиева (до 68 кг), Ксения Буракова (до 72 кг), Кристина Шумова (до 76 кг).